Хитрі трюки від економних господинь: як зварити розбите яйце

Врятувати розбите яйце можна у будь-якому випадку — в якому б стані воно не було

Часто яйця дорогою додому встигають побитися. Інцидент, звісно, не катастрофічний, але особливо неприємно, якщо ви збиралися ці яйця відварити й "пустити" на салат. Ми вже розповідали, як варити яйця, щоб отримати жовток потрібної консистенції (рідкий або твердий), а тепер розкажемо, як відварити яйця, що розбилися.

Якщо ви потрапили у таку ситуацію, не переймайтеся – є аж два лайфхаки, які допоможуть все швиденько виправити. Перший стане в пригоді, якщо яйцям прийшов кінець і вони геть потрощилися, а другий — якщо тільки трохи стукнулися і на них з’явилася тріщина. Що потрібно робити, розповідає prostoway.

Як зварити розбите яйце

Якщо яйце сильно побилося, насамперед потрібно дістати всі шкаралупки, які потрапили всередину, а тоді помістити сирі яйця у високу склянку. Її стінки перед цим треба змастити олією. Далі склянка ставиться у невелику каструлю з водою — вона має покривати приблизно 1/3 склянки. Виходить своєрідна водяна баня. При невеликому кипінні яйця у склянці дійдуть готовності. Вигляд у них, звісно, буде не найкращий, але для салату чи як начинка для пиріжків вони точно згодяться.

Якщо ж яйця розбиті не повністю, а тільки тріснули, то відварити їх можна у такий спосіб: акуратно помістіть яйця в каструлю з холодною водою і всипте туди 1 ст.л. солі. Після закипання яйця треба варити ще 8 хв. Сіль перешкоджатиме витіканню білка зі шкаралупи і у вас вийде майже звичайне варене яйце.

Раніше ми розповідали, як за секунду перевірити свіжість яєць. Цими простими лайфхаками можна скористатися навіть на ринку чи у супермаркеті — так ви зможете переконатися, що купуєте свіжий продукт.