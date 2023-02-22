Найкращий домашній спосіб прибрати цвіль: цей засіб точно знайдеться в будинку

Впоратися з грибком на тих же вікнах можна без зайвих хімікатів

Багато домогосподарств стикаються з проблемою цвілі, особливо часто вона проявляється в холодну пору року. Нерідко грибок розростається на вікнах через постійний конденсат вранці. Зазвичай цвіль чистять хімікатами, але є дієва натуральна альтернатива.

Як пише видання express, пліснява може рости в сирих і вологих умовах, де відсутня вентиляція. Ризик виникнення грибка посилюється у холодні місяці, коли конденсація досягає свого максимуму. На щастя, є ефективний домашній спосіб позбутися плісняви.

Дійте негайно, якщо ви виявили в кутку або шафі сліди плісняви, навіть якщо це кілька маленьких точок — вони можуть швидко рости. У магазині продають засоби для знищення плісняви, але багато з них містять сильнодійні хімічні речовини, які зазвичай мають неприємний запах. В цьому випадку ви можете скористатися дієвим альтернативним лайфхаком: йдеться про спосіб очищення плісняви в будинку за допомогою харчової соди.

Як прибрати цвіль содою:

Використовуйте одну третину цього інгредієнта та дві третини води, щоб видалити чорну плісняву.

Нанесіть пасту з соди на поверхню, де знаходиться пліснява, а потім збризкайте водою і протріть.

Проблема буде вирішена без зайвого клопоту! Цей вправний лайфхак вдало працює проти плісняви, що росте навколо вікон, де постійно присутній конденсат.

Раніше "Телеграф" розповідав про дві відмінні лайфхаки з очищення плісняви в будинку. Вам потрібні незвичайні засоби, які потішать приємним запахом.