Як зберегти на телефоні фото та відео з інстаграму: хитрі трюки для обходу захисту

Кілька способів, які можуть значно полегшити вам життя

Усі, хто час від часу користується інстаграмом, знають, що з цієї соцмережі не вдасться просто так завантажити якийсь контент. Вільно користуватися можна лише власними фото та відео. Решта належить авторам публікацій — за винятком тих матеріалів, на які поширюється вільна ліцензія Creative Commons CC0 (Public Domain) та CC BY (Attribution).

Однак, якщо вам дуже потрібно завантажити на свій телефон якусь фотографію чи відеоролик з інстаграму, маємо хорошу новину: зробити це цілком реально. Профільний сайт naandroidi ділиться відразу кількома способами, які з цим допоможуть.

Зберегти фото, переславши у Telegram

Один із найпростіших способів зберегти собі фото з інстаграму передбачає використання месенджера Telegram, а саме відправлення повідомлення з фото:

Просто відкрийте картинку, яку хочете завантажити, та натисніть на три крапки у правому верхньому кутку. Виберіть "Копіювати посилання" і надішліть його самому собі або комусь із друзів у Telegram (свій акаунт можна знайти через пошук контактів по ніку, перед іменем користувача ставиться знак @). Відкрийте повідомлення в Telegram і натисніть на три точки у верхньому правому кутку. Виберіть у меню, що з’явилося, "Зберегти в галерею".

Цей спосіб неймовірно простий, але не ідеальний. Річ у тім, що якість зображення, яке ви завантажуєте таким чином, буде нижчою за початкову.

За допомогою ботів Telegram

Ще одним популярним способом завантаження фото з інстаграму є спеціальні боти, які дозволяють зберігати текст, фото та відео з публікації. Найпопулярніші: @instasavegrambot та @Instatube_bot.

Для завантаження фото:

Знаходимо одного з ботів у Telegram, відкриваємо з ним чат і натискаємо "Старт". Далі потрібно відкрити інстаграм і відправити роботу посилання на пост, картинку чи відеоролик з якого ви хочете дістати. Бот надішле вам потрібний файл, а ви зможете зберегти його собі на телефон.

Спеціальні програми

У магазині Play Маркет можна знайти чимало всіляких програм, які допоможуть зберегти фото та відео з інстаграму. Найпопулярніші з них:

QuickSave

FastSave

Downloader for Instagram

Користуватися спеціальними програмами для завантаження контенту з інстаграму дуже просто: відкриваєте соцмережу, копіюєте потрібне посилання, вставляєте його у пошуковий рядок програми і натискаєте "Завантажити". Вже за кілька секунд фото чи відео опиниться у вашій галереї на смартфоні.

Скриншот екрана

Найбільш очевидний спосіб збереження фото на телефон. Достатньо просто відкрити потрібне фото та зробити знімок екрана, а потім обрізати рамки. Це можна зробити як відразу, так пізніше — вже у галереї.

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