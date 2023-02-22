Позбавтеся мила і вапняного нальоту у ванній всього за 10 хвилин: простий трюк
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Щоб ванна засяяла вам допоможе дуже простий трюк.
Накип та мильна піна можуть сильно вплинути на зовнішній вигляд плитки у ванній. Адже з часом і при постійному впливі бруду плиткові поверхні кімнати не змусять довго втрачати свій блиск. Щоб позбавитися цієї проблеми, вам більше не знадобиться ніяка хімія, а тільки підручні засоби.
Щоб назавжди позбутися слідів зубного каменю та залишків мила, надрукованих на плитці у ванній кімнаті, вам знадобиться кілька засобів, які є на кожній кухні, пише santeplus.
Як позбавитися від нальоту на плитці у ванній кімнаті: простий лайфхак
Вам знадобиться:
- 1 губка
- ½ склянки лимонного соку
- 2 столові ложки зубної пасти
- 2 столові ложки білого оцту
- 1 столова ложка рідини для миття посуду
- Контейнер
- 2 столові ложки харчової соди
Перш за все змішайте всі інгредієнти в контейнері, щоб отримати однорідну масу, потім змочіть в ньому губку. Потім втирайте розчин у проблемні місця плитки. Потім залиште засіб "попрацювати" на 10 хвилин, а після промийте все чистою водою, поки бруд не змиється з плитки.
Якщо ви ще не отримали потрібний результат, просто повторіть операцію.
Раніше "Телеграф" розповідав, у яких місцях вдома найбрудніше. Не варто думати, що це лише унітаз. А також ми ділилися незвичайним лайфхаком-п’ятихвилинкою прибирання ванної кімнати.