Позбавтеся мила і вапняного нальоту у ванній всього за 10 хвилин: простий трюк

Щоб ванна засяяла вам допоможе дуже простий трюк.

Накип та мильна піна можуть сильно вплинути на зовнішній вигляд плитки у ванній. Адже з часом і при постійному впливі бруду плиткові поверхні кімнати не змусять довго втрачати свій блиск. Щоб позбавитися цієї проблеми, вам більше не знадобиться ніяка хімія, а тільки підручні засоби.

Щоб назавжди позбутися слідів зубного каменю та залишків мила, надрукованих на плитці у ванній кімнаті, вам знадобиться кілька засобів, які є на кожній кухні, пише santeplus.

Як позбавитися від нальоту на плитці у ванній кімнаті: простий лайфхак

Вам знадобиться:

1 губка

½ склянки лимонного соку

2 столові ложки зубної пасти

2 столові ложки білого оцту

1 столова ложка рідини для миття посуду

Контейнер

2 столові ложки харчової соди

Перш за все змішайте всі інгредієнти в контейнері, щоб отримати однорідну масу, потім змочіть в ньому губку. Потім втирайте розчин у проблемні місця плитки. Потім залиште засіб "попрацювати" на 10 хвилин, а після промийте все чистою водою, поки бруд не змиється з плитки.

Якщо ви ще не отримали потрібний результат, просто повторіть операцію.

Раніше "Телеграф" розповідав, у яких місцях вдома найбрудніше. Не варто думати, що це лише унітаз. А також ми ділилися незвичайним лайфхаком-п’ятихвилинкою прибирання ванної кімнати.