Попрощайтеся з неприємними запахами у шафі завдяки одному інгредієнту: хитрий трюк

Перевірений спосіб, який усуне будь-які запахи та вологість

Коли одяг та взуття зберігаються у приміщенні без належної вентиляції, не дивно, що у ньому з’являються неприємні запахи. І просто відкрити шафу "на провітрювання" недостатньо, щоб викоренити цю проблему. Що ж робити?

Будьте впевнені, є простий і геніальний засіб для усунення неприємних ароматів у шафі, пише santeplus. І ваш союзник у цій справі — рис. Багато хто про це не знає, але ця крупа — справжня секретна зброя проти вологості: рис швидко її вбирає і таким чином захищає одяг від неприємних запахів.

Як позбутися неприємного запаху в шафі

Хитрість дуже проста: покладіть зерна рису в кілька мішечків з тканини, що дихає, і покладіть їх у кутку шафи, ящиках та інших місцях, де ви зберігаєте одяг. Таким чином, рис вбере будь-яку присутню вологу, і ваша білизна залишиться в цілості та безпеці. Тільки не забувайте міняти рис раз на два тижні.

Крім цього, у пакетики з рисом можна додати кілька крапель ефірної олії (з ароматом на ваш вибір). Таким чином, щоразу, коли ви відкриватимете шафу, звідти виходитиме дуже приємний запах.

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