Ці три засоби змусять сяяти ваші дзеркала: корисні лайфхаки для господарок

У будинку у кожної господині є ці засоби, які приберуть із дзеркал будь-які плями та розводи

Дзеркала швидко покриваються розводами та плямами, особливо у ванній кімнаті. Щоб нічого не заважало вам милуватися своїм відображенням, використовуйте ці прості та доступні підручні засоби, які знайдуться у будь-якої господині.

На порталі Cleanipedia поділилися трьома простими способами, як видалити плями та розводи з поверхні дзеркал. Вам знадобляться спирт, чай із сіллю та звичайний оцет

Спирт

Звичайний медичний етиловий спирт здатний надати будь-якій дзеркальній поверхні привабливого блиску. Також він ефективний проти жирових плям, розводів від води та слідів від косметики. Якщо у вас немає етилового спирту, підійде нашатирний спирт, горілка або лосьйон на основі спирту.

Візьміть серветку з мікрофібри, змочіть рясно спиртом і протріть дзеркало. Якщо поверхня надто брудна, повторіть процедуру кілька разів. З мінусів – неприємний запах спирту, але він швидко вивітрюється.

Чай із сіллю

Також проти розводів і плям на дзеркалі ефективний міцний зелений чай із ложкою солі. Напій має бути кімнатної температури, щоб дзеркало не луснуло. Також для кращого ефекту можна додати 1-2 краплі синьки для білизни.

Використовувати чорний чи червоний чай не можна. Ці напої можуть пофарбувати поверхню дзеркала і призвести до ще більших розводів.

Столовий оцет

Звичайний харчовий оцет змішайте з водою в пропорції 1:5 і вилийте на серветку або залийте в пульверизатор, щоб розбризкати по поверхні. Не потрібно робити занадто багато розчину, тому що його потрібно використати за один раз.

З мінусів — виражений запах оцту деякий час відчуватиметься у приміщенні. Проте запах швидко вивітрюється.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як прибрати жир із кухонних поверхонь після смаження млинців. Допоможуть три простих засоби, які є у кожному будинку.