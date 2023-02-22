Знадобиться всього кілька хвилин: топ-3 бюджетні кошти, які допоможуть очистити сковороду, що пригоріла.

Прийоми, за допомогою яких можна очистити кухонне начиння, що пригоріло.

Кожен із нас 100% стикався з проблемою каструлі, що пригоріла, або сковорідки під час готування. Достатньо кількох хвилин неуважності, щоб їжа "втекла". Для видалення бруду та очищення замаслених ділянок та очищення сковорідки існують чудові рішення, для яких вам не знадобиться купувати агресивну хімію.

Як зазначає santeplus, щоб очистити каструлі і сковорідки, що пригоріли, вам знадобляться тільки підручні засоби, які завжди є на кожній кухні. Ці три поради швидко видалять плями, що підгоріли, і зроблять ваші сковороди блискучими чистими.

Як очистити сковороду, що пригоріла.

Харчова сода

Якщо ви випадково обпалили сковороду, ви можете видалити сліди за допомогою харчової соди. По-перше, наповніть каструлю достатньою кількістю води, щоб покрити дно, що пригоріло. Насипте 2 столові ложки харчової соди та поставте каструлю на вогонь; Варіть кілька хвилин. Потім зніміть каструлю з вогню і дайте воді охолонути, потім злийте воду з каструлі і ще раз нанесіть харчову соду прямо на дно, що пригоріло; додайте кілька крапель води, доки отримаєте пасту, і залиште на 10 хвилин. Нарешті, використовуйте грубу губку, щоб очистити та розпушити залишки їжі та бруд.

Сіль

Сіль також є одним з найбільш ефективних натуральних засобів для видалення стійких плям з каструль та сковорідок з нержавіючої сталі та чавуну. Однак сіль не можна використовувати на сковородах із антипригарним покриттям. Щоб виконати цей трюк, налийте в сковороду, що пригоріла, літр теплої води і додайте 3 столові ложки солі. Залишіть на 10 хвилин|мінути|, потім доведіть воду до кипіння. Коли вода закипить, варіть 15 хвилин|на повільному вогні. Потім залишається лише потерти губкою, щоб видалити стійкі залишки.

Рідина для миття посуду

Просто налийте воду в каструлю, а потім додайте 3 столові ложки рідини для миття посуду. Доведіть рідину до кипіння та варіть 15 хвилин. Ви також можете замінити рідину для миття посуду таблетками для посудомийних машин. Рідина для миття посуду та таблетки містять ферменти, призначені для видалення стійких плям. Після закипання води в каструлі зніміть її з вогню і дайте трохи охолонути. Потім просто потрібно потерти губкою, щоб видалити сліди.

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