Хитрий трюк із трубочкою допоможе зберегти продукти у холодильнику вдвічі довше

Спробуйте цей лайфхак і переконайтеся, наскільки все просто

Господині постійно вигадують нові способи надовше зберегти свіжість продуктів у холодильнику, адже часто просто класти їх у спеціально призначену для цього секцію — недостатньо. Деякі харчі мають дуже малий термін придатності, що не може не засмучувати.

Більшість знає, що м'ясо, ковбаси, сири та риба у вакуумній упаковці зберігаються набагато довше, ніж продукти у звичайному пакетику. Тому деякі хитрі господині пристосувалися використовувати замість вакуумних зіп-пакети і в такий спосіб продовжувати термін життя продуктам, передає Ukr.Media.

Усе надзвичайно просто: потрібно покласти у зіп-пакет продукти, швидко закрити замок і відправити його у морозильну камеру. Проте, якщо всередині залишиться хоч трохи повітря, вміст зіпсується швидше.

Ось тут на допомогу і приходить звичайна коктейльна трубочка: її вставляють у пакет і застібають впритул до соломинки, а тоді втягують повітря з пакетика, швидко виймають трубочку і закривають пакет до кінця. Зауважується, що так продукти зможуть зберігатися удвічі довше звичайного.

Раніше ми розповідали, як надовго зберегти молоко свіжим. Є цілих 4 дідівських методи, які значно продовжать термін придатності продукту, не зіпсувавши при цьому його смаку.