Попрощайтеся з пилом назавжди із цим саморобним спреєм: що потрібно зробити

Ці натуральні засоби для чищення усувають пил і бруд у будинку

Пил дуже швидко накопичується на всіх поверхнях у наших будинках і може впливати на якість повітря, яким ми дихаємо. Тому важливо наводити лад у будинку і видаляти пил якомога частіше. Однак і цей процес можна полегшити та прискорити.

Засоби для чищення, наповнені хімікатами, завдають шкоди навколишньому середовищу і здоров’ю мешканців будинку, пише santeplus. Тому радимо вам замінити цю хімію екологічно чистим спреєм від пилу, який легко зробити самостійно. До вашої уваги топ-3 рецептів ефективних засобів.

Як зробити пилозахисний спрей

Цитрусовий

Вам знадобиться: ½ літра води, 1 столова ложка рідини для миття посуду та кілька крапель ефірної олії апельсина, лимона, кедра або мандарину.

У пульверизатор налийте спочатку воду, потім рідину для миття посуду, а потім ефірні олії. Закрийте пляшку і струсіть, щоб усі інгредієнти добре перемішалися. Змоченою в цьому продукті серветкою з мікрофібри протріть меблі, шафи і всі предмети в будинку і позбудьтеся пилу. Струсіть пляшку перед використанням.

Мильний

Для приготування цього спрею вам знадобиться: 1/2 літра води, 1 столова ложка крихт марсельського мила, кілька крапель ефірної олії на ваш вибір.

Спочатку доведіть воду в каструлі до кипіння, потім всипте пластівці марсельського мила і все розмішайте, поки мило не розчиниться. Дайте охолонути, потім додайте краплі ефірної олії на ваш вибір. Перелийте отриману рідину в пляшку з розпилювачем, потім закрийте її і сильно струсіть, перш ніж використовувати.

З харчової соди

Для приготування цього рецепту вам знадобиться: ½ літра води та 2 столові ложки харчової соди.

У розпилювач налийте півлітра води, потім додайте харчову соду. Закрийте розпилювач і струсіть флакон, щоб усі інгредієнти добре перемішалися. Використовуйте цей продукт для дезінфекції різних поверхонь та видалення пилу.

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