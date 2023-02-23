Силіконові форми для випічки завжди будуть як нові: найефективніший спосіб, як очистити їх від жиру та нальоту

Вода та звичайні миючі засоби не допоможуть вам впоратися з такими забрудненнями.

Силіконові форми для випічки — це дуже зручні помічники домогосподарок на кухні, особливо тих, які люблять випікати кекси або пироги. Дуже корисна "посуд", проте з часом такі форми покриваються шаром застарілого жиру та білого нальоту, від чого виглядають зовсім не естетично. Що робити, щоб повернути їм первісний вигляд.

Як відзначає портал prostoway, повернути силіконовим виробам колишній вигляд ще можна, якщо вдатися до маленької хитрості. Що можна зробити – читайте далі.

Як відчистити жир із силіконових форм для випічки

Для початку форми на 10 хв відправте в духовку, розігріту до 180 °C. Потім вироби промийте та нанесіть на забруднені ділянки кашку, що складається з води та соди. Залишіть форми висихати, а потім тільки промийте їх у звичайній воді.

Якщо у ваших формах з’явився білий наліт, то позбутися його можна за допомогою оцту або лимонної кислоти. Замочіть форми в 10% оцті або розчині лимонної кислоти приблизно на 30 хв, а потім добре промийте та просушіть.

Раніше "Телеграф" розповідав, який простий та дешевий компонент допоможе відмити від жиру поверхні на кухні. Цей засіб, швидше за все, вже є у вашому домі.