Дешево і сердито: топ-3 домашні засоби для виведення плям з одягу

Найпростіші способи позбутися плям за кілька хвилин

Деякі забруднення з одягу не вдасться вивести, просто закинувши його у пральну машинку. В окремих випадках, наприклад, для виведення жирних плям або ж одного з найскладніших видів забруднень — плям від кави, вам доведеться скористатися спеціальним плямовивідником.

А можна зекономити та отримати той же прекрасний результат. Майже у кожному домі знайдеться господарське мило, лимонний сік або крейда — вони і допоможуть прибрати більшість видів плям, заради виведення яких ми зазвичай купуємо дорогі засоби. Трьома крутими лайфхаками, як за допомогою цих підручних засобів вивести плями з речей, ділиться glavred.

Сік лимона

Якщо плями не дуже стійкі, вивести їх можна за допомогою соку з лимона. Для цього вичавлюємо сік із цитруса прямо у відсік для порошку в пральній машині. Цей хитрий трюк допоможе посилити ефективність прального порошку. Ще один плюс такого методу: випрані таким чином речі матимуть приємний лимонний запах.

Господарське мило

Його треба намочити водою і гарненько натерти ним пляму — таким чином, щоб на ній утворився щільний мильний шар. Залишаємо річ на 15 хв, а тоді відправляємо у прання (в машинку чи вручну — без різниці).

Крейда

Це ще один дешевий засіб проти плям. Вона виручить у випадку з жирними забрудненнями на одязі. Щоб прибрати жир, гарненько натираємо пляму крейдою і відправляємо річ у прання, як і зазвичай. Однак пам’ятайте, що цей спосіб спрацює тільки якщо пляма свіжа.

Раніше ми розповідали, як освіжити запрані білі речі. Є один засіб, з яким ви забудете про жовтизну і речі будуть, як нові.