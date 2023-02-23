Залишіть цю саморобну пасту на ніч і вранці духовка сяятиме: простий лайфхак

Для прибирання вам потрібні доступні та недорогі інгредієнти

Прибирання на кухні займає багато часу, адже потрібно не тільки помити посуд, а й навести лад у мікрохвильовій печі й очистити духову шафу. Духовка може досить швидко забруднюватись жиром та залишками їжі, у тому числі пригорілої. Але простий лайфхак поверне чистоту.

Якщо плями в духовці виявилися стійкими, спробуйте провернути трюк з саморобною пастою з харчової соди. Цей засіб спрацює за одну ніч, прибравши весь бруд. Ефективний спосіб очистити духовку до блиску включає лише підручні компоненти, пише видання express.

Рекомендується чистити духовку кожні кілька місяців, щоб вона залишалася чистою, гігієнічною та готовою до використання. Більше того, бруд у духовці може зіпсувати смак ваших страв. В ідеалі після кожного використання духовку рекомендується мити теплою водою, мийним засобом та м’якою тканиною або губкою.

Як очистити духовку від жиру і їжі, що прогріла

Для важкодоступних місць приготуйте пасту з харчової соди та води. Нанесіть її на проблемні зони та залиште на ніч. Вранці зітріть пасту для чищення і збризкайте внутрішню частину духовки оцтом. Оцет допоможе розм’якшити залишки пасти, що залишилися в духовці. Потім ретельно промийте поверхню водою, щоб видалити надлишок продукту. До речі, оцтом можна мити і дверцята духової шафи.

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