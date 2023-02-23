Тільки не кладіть у пакет: як зберігати банани, щоб вони не темніли

Один виверт запобіжить занадто швидкому дозріванню плодів

Банани – частий інгредієнт у раціоні. Як і у випадку з іншими фруктами та овочами, плід потребує певних умов зберігання. Якщо їх дотримуватись, то банани довше залишаться свіжими, твердими, а колір – не потемніє.

Банани дозрівають дуже швидко, але прості правила допоможуть зберегти їх ідеально стиглими протягом трьох тижнів. Докладніше про це розповідає експертка із харчової гігієни Таша Блайт виданню Express.

По-перше, не зберігайте банани у поліетиленовому пакеті. Банани, як і багато фруктів, включаючи яблука, персики та помідори, виділяють газ етилен. І якщо плоди знаходяться в запечатаному пакеті, речовина накопичуватиметься і банани дозріють швидше.

Якщо ви купуєте банани про запас, спробуйте вибрати кілька зелених бананів і кілька жовтих. Так ви забезпечите запас ідеально стиглих бананів.

По-друге, має значення місце розміщення бананів у будинку. Намагайтеся тримати банани подалі від інших фруктів. За словами експертки, банани не слід зберігати у вазі з фруктами, натомість розмістіть їх на стільниці, в ідеалі при кімнатній температурі, подалі від вологи, сонячного світла й сильних джерел тепла. Якщо в кімнаті дуже тепло, процес дозрівання прискориться, тому відставте банани від печі або батареї.

По-третє, експертка порекомендувала відокремлювати банани від грона. Той самий газ етилен виділяється зі стебла, тому, щоб уповільнити вплив газу й уникнути занадто швидкого дозрівання, можете провернути простий трюк. Суть у тому, щоб обернути стебла поліетиленовою чи харчовою плівкою. Такий прийом зменшує кількість газу, який зможе надходити до плодів, що довше збереже плоди свіжими, твердими і жовтими.

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