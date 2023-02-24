Додайте зубну пасту у воду для миття підлоги, і ви будете вражені результатом: хитрість, яку варто взяти на замітку

Зубна паста гарантує не тільки білизну та чистоту ваших зубів, але й здатна повернути блиск вашим підлогам.

Зубна паста — натуральний і безпечний засіб, що очищає. Його м’яка і абразивна сторона робить його особливо ефективним при видаленні стійких плям і бруду, тому не дивно, що її часто використовують під час прибирання. Щобільше, японські домогосподарки навіть заморожують пасту невеликими порціями, щоб потім прибирати за її допомогою.

Як зазначає портал santeplus, зубна паста – це дивовижний продукт для ефективного очищення підлоги. І це справді так, і далі розповідає чому.

Навіщо додавати зубну пасту у воду для миття підлоги

Це ефективна та недорога альтернатива миття підлоги та видалення стійких плям з плитки завдяки відбілювальним та антимікробним властивостям пасти. Щоб скористатися цим чудо-продуктом, все, що вам потрібно зробити, це:

Розведіть у відрі дві столові ложки зубної пасти у літрі теплої води. Потім добре перемішайте продукт круговими рухами шпателя. Потім нанесіть розчин на підлогу за допомогою швабри чи м’якої тканини. Не соромтеся терти, щоб видалити весь бруд та сліди на підлозі. Потім промийте чистою водою. І вуаля, ваша підлога чиста і блискуча!

Абразивна текстура зубної пасти ідеально підходить для глибокого видалення бруду. Таким чином мити підлогу можна двічі на тиждень. Однак не використовуйте його на гранітних, мармурових чи дерев’яних підлогах.

Раніше ми розповідали, який простий продукт поверне блискучий вигляд старої сковороди. Щоб скористатися цим простим лайфхаком, вам навіть не доведеться нічого додатково купувати.