Більше ніяких неприємних "ароматів" з ваших туфель: три трюки, як зменшити запах поту у взутті

Проблема неприємного запаху із взуття вирішується дуже просто

Після довгого дня в одному і тому ж взутті, активного тренування або навіть простої прогулянки часто ми стикаємося з тим, що від наших черевиків/кросівок/туфель виходить дуже неприємний запах. Погодьтеся, дуже неприємна ситуація. Однак мало хто знає, що її можна виправити дуже просто і від запаху не залишиться сліду.

Як зазначає портал prostoway, є як мінімум три найпростіші способи, як вивести неприємний запах поту у взутті. Якщо вони вам не допоможуть, то подумайте про заміну цієї пари взуття.

Як позбутися запаху поту у взутті

Чайні пакетики

Один із найпростіших способів, який ідеально підійде тим, хто активно займається спортом. Після тренування просто покладіть чайний пакетик у взуття. Необов’язково купувати якийсь дорогий чай, підійде навіть найдешевший. Міняти пакетики потрібно щодня.

Мороз

Низькі температури добре нейтралізують неприємні запахи. Є два варіанти:

Покладіть взуття в морозильну камеру (бажано без продуктів). Або виставте туфлі надвір, якщо там холодно.

Мазь "Зірочка"

Дістаньте із взуття устілки і обробіть цією маззю всі поверхні.

Раніше ми розповідали про режим швидкого прання. Точніше, для яких речей може виявитися небезпечним. У деяких випадках це може стати останнім пранням для певного елемента гардеробу.