Більше ніяких неприємних "ароматів" з ваших туфель: три трюки, як зменшити запах поту у взутті
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Проблема неприємного запаху із взуття вирішується дуже просто
Після довгого дня в одному і тому ж взутті, активного тренування або навіть простої прогулянки часто ми стикаємося з тим, що від наших черевиків/кросівок/туфель виходить дуже неприємний запах. Погодьтеся, дуже неприємна ситуація. Однак мало хто знає, що її можна виправити дуже просто і від запаху не залишиться сліду.
Як зазначає портал prostoway, є як мінімум три найпростіші способи, як вивести неприємний запах поту у взутті. Якщо вони вам не допоможуть, то подумайте про заміну цієї пари взуття.
Як позбутися запаху поту у взутті
- Чайні пакетики
Один із найпростіших способів, який ідеально підійде тим, хто активно займається спортом. Після тренування просто покладіть чайний пакетик у взуття. Необов’язково купувати якийсь дорогий чай, підійде навіть найдешевший. Міняти пакетики потрібно щодня.
- Мороз
Низькі температури добре нейтралізують неприємні запахи. Є два варіанти:
- Покладіть взуття в морозильну камеру (бажано без продуктів).
- Або виставте туфлі надвір, якщо там холодно.
- Мазь "Зірочка"
Дістаньте із взуття устілки і обробіть цією маззю всі поверхні.
Раніше ми розповідали про режим швидкого прання. Точніше, для яких речей може виявитися небезпечним. У деяких випадках це може стати останнім пранням для певного елемента гардеробу.