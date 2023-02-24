Ці чотири поради дозволять тримати заряд на телефоні по кілька днів

Прості рекомендації, які значно полегшать життя

Швидке розряджання смартфона — проблема з якою час від часу стикаються усі користувачі. Причини бувають досить різними: може йтися як про зламану батарею чи надто активне використання смартфона, так і про наявність на пристрої вірусів, які "підпільно" садять батарею. А, можливо, все набагато простіше і ви просто не відключили частину не дуже потрібних функцій, які непомітно з’їдають вашу зарядку.

Що саме варто відключити, розповідає Ukr.Media. Ці чотири поради допоможуть вам скоротити споживання енергії телефоном і, за умови не надто активного використання гаджета, продовжити термін його служби на одній підзарядці до кількох днів.

Правило №1. Не ставити яскраві шпалери

Ми постійно на секундочку вмикаємо екран, щоб глянути котра година, перевірити, хто написав чи дзвонив тощо. Якщо при цьому у вас встановлені яскраві чи тим більше "живі" шпалери, заряду на це знадобиться набагато більше. Краще віддавати перевагу чорно-білій заставці. В такому випадку гаджет з’їдати набагато менше зарядки.

Правило №2. Прибрати автоповорот екрана

За цю функцію відповідає спеціальний датчик — акселерометр. Він дуже "ненажерливий" і працює постійно. В цілях економії заряду на смартфоні його краще вимкнути.

Правило №3. Закривати додатки, якими не користуєтесь

Позбудьтеся звички згортати програми, які вам вже не потрібні. Часто, проглядаючи соцмережі чи граючи в ігри, замість того, аби закрити програму, ми її просто згортаємо й забуваємось про це. А програми тим часом продовжують працювати у фоновому режимі й садять акумулятор.

Правило №4. Прибрати яскравість

Встановлювати яскравіть на 100% немає сенсу. Особливо, якщо у вас хороший зір — ви зможете роздивитися все, що відображається на екрані, і при 30-40% яскравості.

Інші поради щодо збереження зарядки на телефоні

Наостанок дамо ще кілька дієвих порад, які теж стануть в пригоді, якщо хочете довше втримувати зарядку на телефоні:

Вимикайте функцію Bluetooth, GPS та Wi-Fi, коли не користуєтесь ними, адже вони теж з’їдають енергію. Використовуйте спеціальний режим енергозбереження — він зменшує потужність процесора і дозволяє втримувати зарядку довше. Вимикайте звукові та вібраційні повідомлення для додатків, щоб уникнути зайвих сповіщень, які також постійно розряджають батарею смартфона.

Раніше ми розповідали про топ-7 причин, чому батарея смартфона швидко сідає. Деякі з них зовсім неочевидні, але помітно знижують час роботи телефона без підзарядки.