Ідеальні, як у ресторані: що додати у фарш, щоб котлети були соковиті та гладенькі

Три корисні поради для господинь

Приготувати смачні та ще й гарні на вигляд котлети — справа непроста. Таке під силу далеко не кожній господині, бо зазвичай недосвідчені кулінари плутаються у тому, що потрібно, а чого точно не можна додавати у фарш на котлети.

Сьогодні "Телеграф" вирішив поділитися з вами кількома секретами смачних домашніх котлет. Про те, які прості інгредієнти можуть докорінно змінити смак та вигляд цієї страви, розповідає prostoway. Виявляється, додавши деякі популярні продукти у фарш, ваші котлети вийдуть дуже соковитими і рівнесенькими, наче замовлені із ресторану.

Секретний інгредієнт №1. Манка

Додайте у фарш на котлети одну-дві столові ложки манної крупи і залиште масу на 15 хв, щоб манка добре набухла. Так ви зможете ліпити ідеальні на вигляд котлетки (до речі, спрацює цей лайфхак і з тюфтельками) — вони будуть гладкі та рівні.

Секретний інгредієнт №2. Хліб, рис і цибуля

Щоб котлети вийшли ніжними і соковитими, у фарш рекомендується додавати цибулю, замочений у молоці хліб або ж рис. Звісно ж, у невеликих кількостях. Усі ці продукти допоможуть м’ясній масі втримати вологу.

Секретний інгредієнт №3. Панірування

Перед смаженням котлети краще запанірувати. Найкраще для цього підійдуть сухарі або ж звичайне борошно. Так страва буде смачною та соковитою.

Інші важливі моменти:

Коли смажите котлети, кришку не закривайте. М’ясо на фарш, якщо робите його самостійно, не подрібнюйте занадто сильно — краще, якщо шматочки будуть більшими, а не меншими, ніж потрібно. Фарш має бути свіжоприготованим — зі старого фаршу смачних пухких котлет ви не наготуєте.

Раніше ми розповідали, як приготувати багато смачних котлет, якщо мало фаршу. Економним лайфхаком поділилися досвідчені господині, які вже давно користуються таким простим методом приготувати смачну вечерю "з нічого".