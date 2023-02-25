Чим, окрім ножа, можна швидко почистити картоплю: лайфхаки на всі випадки життя

Кілька простих трюків, які значно заощадять ваш час

Картопля — один із головних продуктів, які обожнюють готувати українці. У нас є страви з вареною, смаженою, тушкованою та печеною картоплею, деруни, вареники з картоплею, картопляники (картопляні зрази), кнедлі (галушки з бульбою), печеня, різноманітні запіканки, пиріжки з картоплею та багато інших страв. Раніше ми розповідали, як швидко і без зайвої мороки приготувати смачні "ліниві вареники" з картоплею, а тепер розповімо, як швидко начистити багато картоплі на всі вищеперелічені страви.

Для очищення картоплі від шкірки можна застосовувати не тільки ніж, а й інші інструменти та методи. Кількома крутими лайфхаками для різних випадків ділиться Ukr.Media. У цьому списку — способи для чищення молодої та старої картоплі, відвареної та сирої.

Спеціальна овочечистка — сира картопля, молода і стара

Про цей корисний та надзвичайно зручний інструмент часто забуваються. А дехто вважає його неефективним. Для останніх зауважимо, що це не так — такий ніж дуже навіть ефективний, якщо підібрати вдалу форму (адже овочечистки бувають різними) та хороший матеріал.

Металева губка — сира картопля, молода

Така губка дуже навіть знадобиться, коли вам потрібно буде почистити багато молодої картоплі. Особливо, якщо вона дрібна. Робити це краще під струменем води.

Виделка та ніж — варена картопля

Якщо вам потрібно швидко начистити багато відвареної в мундирі картоплі, а вона при цьому ще й гаряча, найкращим способом буде застосування виделки й ножа. Щоб не обпектися і пришвидшити процес, бульбу наколюють на виделку і притискають до столу чи обробної дошки, а домінуючою рукою здирають шкірку ножем за допомогою рухів вверх-вниз та навпаки. "Набивши" руку таким чином, процес прискориться у рази.

Сито — відварена молода картопля

Щоб швидко очистити від шкірки молоду варену бульбу, використовуйте звичайне сито. Як це працює: ви укладаєте картоплю в сито і поміщаєте його під потужний струмінь холодної води — намокла шкірка швидко відстане від тертя об поверхню сита. Дуже хороший цей метод для очищення дрібних овочів.

Груба сіль — молода сира картопля

Кристали крупної солі — прекрасний абразив, який за лічені секунди знімає шкірку з молодої сирої картоплі. Її засипають у чистий поліетиленовий пакет, який заповнюють вимитою бульбою. Пакет трусять близько хвилини, а картоплю всередині переминають між собою. Після цього залишиться дістати вже очищену картоплю і промити її під проточною водою.

Холодна вода — відварена картопля, молода і стара

Щоб скористатися цим способом, перед відварюванням картоплю потрібно надрізати приблизно посередині. Коли вона довариться, її заливають холодною водою, а щойно бульба трохи охолоне, шкірку буде легко зняти, просто потягнувши її з різних сторін надрізу.

Раніше ми розповідали, як відварити яйце, щоб жовток залишався рідким. Цей простий лайфхак дозволить зберегти нерви і приготувати саме те, що ви задумали.