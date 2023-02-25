Старий смартфон може і не увімкнутися, якщо ви неправильно його зберігаєте: що треба зробити

Золоте правило, яке діє безвідмовно

За новим смартфоном ми зазвичай ідемо, коли старий телефон ламається. Однак поломки бувають різними: в одному випадку йдеться про абсолютну несправність гаджета, а в іншому — про його "глюки" чи просто застарілу модель, яка помітно відстає від сучасних. Може бути й таке, що ви кладете на "тривале зберігання" телефон із розбитим екраном, яким ще, в принципі, начебто можна покористуватися.

У будь-якому випадку, якщо ви надієтесь колись ще бодай раз дістати свій старий смартфон і скористатися ним, краще заздалегідь дізнатися, як його правильно зберігати. В іншому разі він може просто не увімкнутися й перестати сприймати зарядку, інформує Ukr.Media.

Смартфон розрядився і не вмикається — чому?

Вся річ в акумуляторі. Якщо ваш смартфон дозволяє його дістати, то так і зробіть, адже батарею до смартфона краще зберігайте окремо від корпусу телефона. Якщо ж батарейка вашого смартфона незнімна, буде гірше: літієві акумулятори влаштовані так, що їм потрібно бути постійно зарядженими. Якщо ви допустите повну розрядку й відключення гаджета, він втратить суттєву частину свого ресурсу. А це значить, що чим довше він лежатиме вимкненим, тим менше шансів, що взагалі потім запуститься.

А є ще один варіант, навіть гірший за попередній. Тривале перебування в стані повної розрядки акумулятора може призвести до того, що він почне роздуватися і може навіть вибухнути.

Як зберігати смартфон, яким не користуєтеся

Найкращий варіант, звісно, постійно його підзаряджати. Не можна допускати, щоб батарея сідала до 0%. Є кілька простих лайфхаків, які дозволять тримати батарею зарядженою по кілька днів (а якщо ви взагалі не користуєтесь гаджетом, то, можливо, і тижнів).

Раніше ми розповідали, яку функцію треба увімкнути на смартфоні, щоб він заряджався набагато швидше. Це найпростіший спосіб прискорити цей процес.