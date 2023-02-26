Як позбутися мишей за 1 раз і назавжди: гуманний спосіб без отрут

Бюджетний спосіб без використання небезпечних засобів

Позбутися гризунів, як і надоїдливих комах — завдання не з простих. Деякі господарі використовують різні отрути, проте це небезпечно у випадку, якщо у будинку живуть домашні улюбленці та є діти. Все ж таки вихід є!

Використання хімічних засобів проти живих істот – негуманно, пише cpykami. Для того, щоб позбутися щурів і мишей, ми пропонуємо більш гуманний спосіб, де нам знадобиться лише звичайна кухонна сіль, концентрований настій перцевої м’яти та березовий дьоготь (їх можна придбати в будь-якій аптеці).

Як позбутися гризунів у будинку без "хімії"

До 1 чайної ложки солі додаємо 1 чайну ложку концентрованого настою перцевої м’яти та 1 чайну ложку березового дьогтю. Ретельно перемішуємо усі інгредієнти. Змочуємо в отриманому розчині ватяні диски і розкладаємо їх по периметру приміщення, в якому живуть гризуни. Запах цього засобу гарантовано відлякає шкідників.

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