Шість геніальних способів нарізати цибулю та не розплакатися: прості лайфхаки

Якщо провернути невеликі трюки при нарізанні цибулі, то сліз не буде

Цибуля – популярний овоч, який є інгредієнтом багатьох страв і може зберігатись до шести місяців за правильних умов. Однак при розрізанні цибулини виділяється газ, який дратує наші очі. На щастя, є ефективні способи уникнути сліз при нарізці овочів.

Як не плакати, коли ріжеш цибулю? Є щонайменше шість способів розв'язати цю проблему. Про дієві лайфхаки з нарізки цього овочу розповідає видання express.

Спосіб №1. Наріжте цибулю під витяжкою

Повітряний потік може мати велике значення. Нарізка цибулі в приміщенні, що добре провітрюється, означає, що менше газу потрапить в очі. Спробуйте працювати під витяжкою чи відкрийте вікно.

Спосіб №2. Використовуйте гострий ніж

Використання гострого ножа наносить менше пошкоджень м’якоті цибулі, тим самим зменшуючи кількість газу, що виділяється. Та й тупий ніж може утруднити нарізку, через що газ довше дратуватиме оболонку ока.

Спосіб №3. Охолодіть цибулю перед нарізкою

Покладіть цибулю в холодильник за кілька годин до того, як почнете готувати. Вважається, що при нижчих температурах хімічні реакції уповільнюються, тому при нарізці холодної цибулі виділяється менше газу. Альтернативний варіант – охолодити цибулю у мисці з дуже холодною водою протягом 15 хвилин.

Спосіб №4. Не чіпайте коріння

Імовірно, шорсткий кінець кореня цибулі — це місце, де зосереджено найбільше ферментів та молекул. Тому, якщо ви залишите корінь непошкодженим під час нарізки, може бути випущено менше газу.

Спосіб №5. Використовуйте захист для очей

Для особливо злої цибулі ви завжди можете створити бар’єр між газом та вашими очима. Допомогти можуть звичайні чи сонцезахисні окуляри.

Спосіб №6. Використовуйте альтернативні кухонні інструменти

Той, хто має кухонний комбайн з насадкою для нарізки кубиками або скибочками, розгляньте можливість його використання. Це не лише прискорює весь процес нарізки цибулі, а й допоможе обійтись без сліз.

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