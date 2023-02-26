Три способи розблокування засмічення в раковині без вантуза: необхідні матеріали є вдома

Розблокувати злив допоможуть підручні засоби

Раковина на кухні може забитися через залишки їжі, а злив у ванній кімнаті часто блокують волосся і залишки мийних засобів. На щастя, за допомогою підручних засобів, які легко знайдуться у будинку, можна прочистити злив у раковині без сантехніки.

Якщо утворилося засмічення у раковині, є як мінімум три способи прибрати його. Вам навіть не потрібен буде вантуз. Докладніше про дієві лайфхаки розповіло видання Express.

Як прочистити злив раковини за допомогою соди та оцту

Використання харчової соди – це простий та дешевий спосіб, який допоможе розблокувати раковину. Спосіб перший:

Спочатку поставте чайник і закип’ятіть воду. Вилийте його прямо в каналізацію, щоб він міг розчинити будь-які органічні речовини.

Всипте одну чашку харчової соди у зливний отвір. Можете створити невелику вирву, щоб переконатися, що вода потрапляє прямо туди. Залишіть на кілька хвилин.

Після цього налийте одну чашку оцту і дочекайтеся шипіння. Це хімічна реакція, необхідна для прочищення бруду, який й створює пробку. Зачекайте п’ять хвилин.

Закип’ятіть чайник ще раз, а потім вилийте його в каналізацію.

Спосіб другий:

Вилийте трохи окропу в каналізацію. Потім додайте одну чашку соди в зливний отвір, а потім одну чашку гарячої води та зачекайте п’ять хвилин. Влийте ще один чайник окропу, щоб ретельно промити та прочистити злив.

Як прибрати засмічення в раковині за допомогою прального порошку

Пральний порошок може бути ефективним засобом для розблокування раковини. Вам потрібно засипати дві столові ложки біопорошку в зливний отвір, а потім промити окропом. Можливо, доведеться повторити маніпуляцію кілька разів залежно від того, наскільки серйозним є засмічення.

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