М’якоть не потемніє: незвичайний трюк продовжить термін придатності авокадо до двох тижнів

Якщо додати до плоду лимонний сік, то ви зможете насолоджуватися смаком авокадо довше

Авокадо – улюблений багатьма продукт, проте не всі знають правила його зберігання. Плід може швидко псуватися, але ефективний лайфхак допоможе цього уникнути. Так ви продовжите термін придатності авокадо до двох тижнів.

Завдяки одному трюку м’якоть авокадо залишатиметься свіжою і не потемніє, навіть якщо ви розріжете плід. Як пише видання Express, ключовий інгредієнт лайфхака зі зберігання авокадо – лимонний сік.

Так, найкраще зберігати авокадо разом із лимонним соком у герметичному пластиковому контейнері. Для цього помістіть половину плода без кісточки в ємність і залийте лимонним соком. Потім приберіть у холодильнику. Щоб трюк точно спрацював і не потемніла м’якоть, додайте більше лимонного соку у внутрішню частину, де спочатку була кісточка.

За таких умов зберігання м’якоть авокадо залишатиметься зеленою та свіжою як мінімум пару тижнів, а то й три. Ефективність лайфхака у тому, що кислотні властивості лимонів спочатку входять у реакцію з киснем, перед тим як зреагувати з авокадо.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно зберігати шоколад. Багато хто з нас кладе плитку в холодильник, проте цього краще не робити з однієї маловідомої причини.