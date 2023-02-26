З чим випрати постільну білизну, щоб відбілити її: простий лайфхак

Натуральні засоби повернуть білий колір речам та нейтралізують погані запахи

При пранні речей не завжди потрібний дорогий порошок, адже можна обійтися без побутової хімії. Підручні засоби – оцет та харчова сода – стануть відмінними помічниками, якщо потрібно повернути білизну постільній білизні.

Згодом білі речі втрачають колір, стають сірими або жовтими. Однак це легко виправити. Докладніше про лайфхак, який відбілить потсіль й усуне неприємні запахи, пише видання Express.

При пранні постільних речей рекомендується уникати пом’якшувачів, а замість цього додавати оцет. Цей продукт може допомогти вибілити, освіжити та пом’якшити тканини. Серед іншого рідина видаляє залишки порошку, які могли увібратися в волокна тканини. Просто залийте трохи оцту у відсік для мийних засобів або прямо в барабан. Не хвилюйтеся, запах оцту повністю зникне на той час, коли цикл завершиться.

Крім того, оцет допоможе позбутися сірого відтінку матеріалу. Ви також можете використовувати харчову соду для освітлення одягу. Якщо потрібен дешевий і щадний замінник мийного засобу, то розчин харчової соди й оцту підійде ідеально. Додайте півсклянки обох інгредієнтів у відсік пральної машини перед пранням, цей лайфхак висвітлить й очистить ваш одяг і нейтралізує будь-які небажані запахи.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відбілити одяг допоможе ще один несподіваний продукт – молоко. Цей бабусин метод вражає своєю ефективністю.