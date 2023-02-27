Навіщо ставити у шафу склянку з рисом: ефективне вирішення поширеної проблеми

Одяг знову добре пахне, а різкий затхлий запах швидко зникне.

Через підвищену вологість у будинку, а в шафах може з’являтися неприємний і затхлий запах у шафі, який потім переходить на ваші речі. Постійне прання — явно не варіант розв'язання цієї проблеми, на жаль, як і "провітрювання" шафи. На щастя, позбутися затхлості у шафі можна легко та швидко за допомогою простого трюку.

Цінним союзником у боротьбі з вологістю, пліснявою та затхлим запахом у шафі є звичайний білий рис, пише santeplus. Ця крупа добре вбирає вологу, а у поєднанні з кількома краплями ефірної олії поширить приємний запах у шафі та ароматизує ваш одяг.

Як позбутися затхлого запаху в шафі за допомогою рису

Бабусина хитрість полягає у використанні великої банки/склянки та сирого рису. Просто дотримуйтесь інструкцій:

Візьміть сирий рис. Покладіть його у велику банку. Додайте кілька крапель ефірної олії на ваш вибір. Закрийте кришкою та дайте постояти десять хвилин. Після закінчення зніміть кришку і поставте банку в кут шафи.

Міняти рис у склянці чи банку потрібно раз на тиждень.

Раніше "Телеграф" розповідав, як подолати запах затхлості в будинку. Виявляється, зробити це можна за допомогою звичайного апельсину.