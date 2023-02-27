Найпростіший спосіб виростити зелень на підвіконні: результат вже за кілька днів

Домашні свіжі салати будуть ще смачнішими та набагато економнішими

Зима вже закінчується, але до моменту, коли на ділянці з’явиться перша зелень, все одно ще дуже далеко. Зараз саме час сіяти різні культури на розсаду, а можна заодно зайнятися й вирощуванням зелені на підвіконні. Так у вас завжди буде можливість приготувати смачний соковитий салат, не витрачаючись у магазині зайвий раз.

Найпростішим методом виростити зелень у себе вдома ділиться телеграм-канал "Дача та город". Результат буде вже за кілька днів.

Як виростити зелень у пластикових пляшках на підвіконні

Вам знадобиться звичайна невелика пластикова пляшка. Її розрізаємо приблизно навпіл, верхню частину перевертаємо та вкладаємо у нижню. У шийку порожньої пляшки вставляємо пучок зелені, яку збираємося вирощувати (бажано брати з корінцем, але можна й без). Обрізаємо верх і заливаємо воду — стільки, щоб нижня частина зелені була у рідині. От і все. Головне — не забувайте вчасно доливати воду.

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