Як зробити жорстке м’ясо курки м’яким і ніжним: хитрий трюк із солоним маринадом

Кулінарний лайфхак від досвідчених господинь

Курятина — надзвичайно популярний у кулінарії продукт, адже вона доступна, смачна і може використовуватися у багатьох різних стравах — від простого відварювання або запікання, як окремої страви, до салатів. Раніше ми розповідали, як запекти курку, щоб вона вийшла суперсоковитою і хрусткою. Тепер же розповімо, що робити, якщо м’ясо курки занадто жорстке.

З такого продукту смачної та соковитої страви не вийде — м’ясо обов’язково потрібно якось розм'якшити. Найпростіший варіант — замочити його у простому солоному маринаді. Цей процес займе близько 1,5 год і не завдасть господині особливого клопоту, запевняє prostoway.

У чому замочити курку, щоб м’ясо було м’яким і ніжним

Курятина має полежати у солоній воді. Для цього налийте у каструлю дві склянки води і засипте склянку солі. Доведіть розчин до кипіння, щоб сіль повністю розчинилася, а тоді вимкніть вогонь і розбавте маринад ще шістьма склянками води.

Коли розчин охолоне, помістіть в нього курку. Ємність відправляють у холодильник приблизно на 1,5 год. От і все — курка готова до приготування.

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