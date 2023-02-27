Навіщо досвідчені господині додають чорний перець під час прання: ви здивуєтеся

Розв'язуємо головну проблему любителів чорних речей

Чорні речі є у гардеробі кожної жінки чи чоловіка, незалежно від віку. Чорний колір завжди в моді, він практичний і підходить до будь-якого іншого одягу. Але, на жаль, згодом чорні речі втрачають свій первісний вигляд: вони стають майже сірими, а також починають линяти.

Щоб повернути колір чорним речам, досвідчені господині користуються одним простим лайфхаком. Як пише cpykami, лише одна спеція поверне чорному одягу початковий колір і запобіжить линянню. І це — чорний мелений перець.

Як повернути чорному одягу колір

Достатньо додати 1 чайну ложку в барабан з речами. Прати потрібно звичайним миючим засобом за температури не менше 40 градусів. Спецію необов’язково додавати при кожному пранні: приблизно раз на п’ять прань або рідше.

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