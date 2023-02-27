Допоможе копійчаний засіб: як відучити кішку гризти дроти

Простий спосіб відучити кішку гризти дроти

Ті люди, у кого є вдома кішка, напевно знають про непереборне кохання домашніх пухнастиків до різного роду кабелів, які часто стають "жертвами" їхніх зубів та пазурів.

Як повідомляє The Voice Mag, виховні заходи в такому разі далеко не завжди мають свій ефект, а через те, що кабелю можуть бути підключені до мережі, подібні забави можуть призвести не тільки до виходу з ладу техніки, а й до травм тварин.

Щоб цього уникнути є один дуже простий і водночас ефективний лайфхак, який не вимагатиме багато зусиль чи матеріальних витрат.

Ховати кабелі для цього не обов’язково, достатньо обмотати їх клейкою стрічкою або скотчем.

Річ у тому, що кішки не люблять будь-які клейкі субстанції, тому що вони викликають у них нерозуміння і навіть огиду. А тому потрапивши в таку "пастку" один раз домашній улюбленець наступного разу подумає двічі, аніж лізти до кабелів.

До речі, такий же лайфхак працює не тільки для кабелів, а й для нижньої частини меблів, які хочеться врятувати від гострих пазурів.

Нагадаємо, клейка стрічка не тільки може відучити котиків лізти до кабелів, а також захистити будинок від тарганів та інших комах.