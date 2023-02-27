Всього 10 хвилин — і цвіль піде: простий лайфхак з натуральним розчином

Позбутися плісняви можна без відбілювача та іншої агресивної хімії

Холодна та волога погода сприяє появі конденсату на вікнах, що тягне за собою плісняву. Для видалення грибка необов’язково купувати їдкі хімічні засоби, адже можна обійтись одним дієвим натуральним інгредієнтом.

Щоб прибрати цвіль у будинку, не тріть поверхню відбілювачем. Краще скористайтеся ефективним лайфхаком із перекисом водню, який спрацює лише за 10 хвилин, пише видання express.

Щоб очистити стіни від чорної плісняви і не пошкодити фарбу знадобиться щадний спосіб, для якого потрібний перекис водню (найкраще підійде розчин із тривідсотковою концентрацією). Тоді як відбілювач лише маскує плями, а ось колір стіни може зіпсувати.

Щоб позбутися цвілі за допомогою перекису водню, виконайте такі кроки:

Налийте перекис водню в пульверизатор і нанесіть на ділянку поверхні з пліснявою. Залишіть на 10 хвилин. Використовуйте губку, щоб протерти забруднену ділянку. В ідеалі після цього покрити стіни фарбою проти плісняви.

Перекис водню — це протигрибковий, противірусний і антибактеріальний розчин, який можна знайти у більшості аптечок. Ви можете безпечно використовувати засіб на різних поверхнях, таких як кухонна техніка та стільниці, сантехніка й ванни, тверді підлоги та стіни.

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