Чому при виборі парфумів не варто нюхати каву і як їх насправді обрати: неочікуваний лайфхак

Цей спосіб дозволить безпомилково вибрати "свій" аромат

До вибору парфумів, як і до підбору одягу та аксесуарів, потрібно ставитися максимально відповідально. Якщо ви допустите помилку й оберете не той аромат, радість та приємні емоції він вам навряд чи принесе, адже від непідходящого запаху може навіть розболітися голова. Раніше ми розповідали, як зробити, щоб парфум тримався довше і божественно пахнув, а тепер розкажемо, як його правило вибирати.

Чому не варто вестись на пропозицію парфумерного консультанта понюхати кави під час вибору нового аромату, розповідає prostoway. Виявляється, цей поширений спосіб абсолютно неправильний — парфуми потрібно обирати зовсім не так, а позбуватися запаху допомагає не кава, а звичайна вода. Аромат кави ж вводить наші нюхові рецептори в оману.

Чому кава — не варіант

Тому що кава теж має досить сильний запах, який ми намагаємось розпізнати, коли наш ніс і так втомлений перебором різних ароматів. Нічого, окрім плутанини, це не принесе.

Як правильно вибирати парфуми

Візьміть з собою пляшку звичайної води і робіть по одному ковточку після тестування чергового парфуму. Так проблем із вибором правильного аромату не виникне.

Раніше ми розповідали, як вибрати хороший чай. Виявляється, позначки на упаковці, на які майже ніхто не зважає, насправді відіграють ключову роль.