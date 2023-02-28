Названо неочікуваний засіб, який не дасть вашій морозилці наморожувати лід

Найпростіший лайфхак, доступний кожному

У старих моделях холодильників, не обладнаних системою No Frost, часто виникає проблема із появою зайвого льоду у морозильній камері. Це змушує власників переплачувати за електроенергію і частіше розморожувати агрегат, щоб його прибрати.

На жаль, не всі знають, що існує один простий лайфхак, який вмить вирішить цю проблему. Якщо правильно розморозити морозильну камеру й обробити її одним доступним засобом, лід більше не намерзатиме на стінках. Що саме потрібно робити, розповідає tintelekt.com.

Як швидко розморозити морозилку

Можна поставити у вимкнений холодильник тазики або пляшки з гарячою водою, закрити дверці й трохи зачекати, регулярно змінюючи воду на гарячу і підтираючи калюжі.

Можна пирскати на стінки морозилки гарячою водою прямо з розпилювача — так лід швидко розстане. Головне — вчасно витирати калюжі.

Як зробити, щоб у морозилці не утворювався лід

Після того, як холодильник повністю розмерзся, промиваємо морозилку розчином із оцтом (щоб там не утворювалася цвіль), а тоді проходимося зверху нашим секретним засобом. Йдеться про звичайний гліцерин, який можна придбати у будь-якій аптеці. Кілька крапель наносять на ватний диск і гарненько розтирають по всій внутрішній поверхні камери. Повторювати таку процедуру варто хоча б раз у пів року.

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