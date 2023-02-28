Вам не доведеться возитись з вантузом: простий і хитрий трюк, як позбутися засмічення в раковині

Все, що потрібно для прочищення труб, є на кожній кухні.

Дивні запахи, булькотючі звуки або повільний злив води — це спосіб вашої раковини сказати вам, що вона засмічена і їй потрібна допомога. Засмічення — це дуже поширена проблема, яку потрібно вирішувати якнайшвидше. І ми хочемо поділитися з вами простою хитрістю, як позбутися засмічень без "кротів" і вантузів.

Виявляється, прочистити труби можна за допомогою підручних засобів, які є 100% на кожній кухні, пише видання Express. Швидко, дешево та без вантуза.

Як швидко позбутися засмічення в раковині

Для того, щоб прочистити засмічення, вам знадобиться звичайна харчова сода. Це простий і дешевий спосіб, який ви тільки можете використовувати для боротьби з засміченнями.

Що потрібно робити:

Спочатку поставте чайник і закип’ятіть воду і вилийте її в каналізацію. Всипте одну чашку харчової соди прямо в зливний отвір і залиште засіб "попрацювати" на кілька хвилин. Після цього налийте в слив одну чашку оцту і дочекайтеся шипіння. Через п’ять хвилин знову залийте окропом труби.

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