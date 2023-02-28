Як підібрати шкарпетки свого розміру за пару секунд: маловідомий лайфхак

Підібрати потрібний розмір насправді простіше, ніж здається

Багато людей купують шкарпетки не зважаючи на розмір і часто помиляються. Хоча це може здатися не настільки критичною проблемою, проте фахівці-подологи попереджають, що такі "промашки" загрожують розвитком низки проблем.

Як говориться в матеріалі Уніан, насправді визначити потрібний розмір не складе особливих труднощів і для цього навіть не доведеться прикладати носок до ступні.

Зазначається, що пологи рекомендують не орієнтуватися за розміром, який вказаний на упаковці, а скористатися простим лайфхаком. Все що для цього потрібно, це взяти шкарпетку та обернути її навколо стисненого кулака. Якщо це вдається зробити так, щоб без розтягування кінчик носка зіткнувся з п’ятою, цей розмір вам підходить.

Фахівці вказують, що неправильний розмір носка загрожує виникненням мозолів, вростанням нігтів і навіть деформацією пальців. Особливо проблема є актуальною для дітей, які можуть навіть не усвідомлювати, що відчувають дискомфорт.

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