Названо чотири режими прання, про які можна забутись: від них — жодної користі

Ці програми тільки даремно підвищують вартість техніки

Щоб привернути увагу покупців і зацікавити їх придбати саме їхній товар, виробники побутової техніки постійно мусять вигадувати щось новеньке. І часом ці їхні вигадки нічого не варті — техніка просто нашпигована купою непотрібних функцій, за які доводиться суттєво переплачувати. Щоб не потрапити на маркетинговий гачок, краще наперед подумати, чи потрібна вам та інша функція і як ви її будете застосовувати.

Стосується це зокрема і пральної машини. Здавалося б, чим більше у ній режимів, тим краще. Але це оманливе припущення, бо головне — не кількість, а якість. І якщо певні функції дублюють одна одну, то переплачувати за них не варто, передає pixelinform. Сайт називає одразу 4 функції, від яких легко можна відмовитися.

Режим "Легке прасування"

Цей режим виключає з циклу прання проміжний віджим. У результаті миючий засіб може залишатися на вашому одязі, а речі будуть віджаті не повністю. Крім того, при використанні цього режиму, машинка проводить додатковий забір води.

Режим "Ручне прання"

Цей режим вважається не дуже економним. Делікатні речі краще прати, обираючи програму "Синтетика" — при 30 градусах і без віджиму.

Режим "Чорні речі"

Простіше вибрати програми "Синтетика" і "Додаткове полоскання", а не витрачати зайві кошти на модель, в якій встановлена така функція. Головне — обрати режим прання за низької температури, цього для чорних речей цілком достатньо.

Режим "Автоматична сушка"

Особливої користі ця програма вам не принесе. Якщо ви заповните барабан речами з різних типів тканини, то за раз машинці все одно не вдасться висушити весь одяг.

Раніше ми розповідали, чи потрібно вимикати пральну машину з розетки після прання. Відповідь вас точно здивує. Не забувайте також, що пралку краще підключати через окрему розетку.