Що нанести на комір сорочки, щоб не відбивався макіяж: геніальний лайфхак

Для трюку вам знадобиться один косметичний засіб

Косметика часто залишає плями на одязі. Найпоширеніша проблема – сліди від тонального крему, особливо вони помітні на комірі білої сорочки. Однак вам не доведеться відправляти річ у прання, адже є можливість запобігти забрудненню.

Щоб одяг не забруднився косметичними засобами, спробуйте провернути спритний трюк. Все, що вам знадобиться, лак для волосся. Про ефективний лайфхак пише mirror.

Жінки, які використовують тональні засоби для шкіри обличчя, неодноразово стикалися з потемнінням комірів сорочок, блуз або джемперів. Але є простий спосіб уникнути брудних відбитків на одязі.

Секрет лайфхака дуже простий, але вражає ефективним результатом. Що ж потрібно робити, щоб макіяж не відбивався на комірі сорочки? Просто нанесіть лак для волосся всередину коміра, перш ніж одягнутися. Цей косметичний продукт не буде занадто дорого коштувати і прослужить довго, якщо застосовувати його тільки з цією метою.

Раніше "Телеграф" розповідав, як відіпрати плями від ручки на одязі: чорнило зникне легко і швидко. А ще ми писали, який спосіб допоможе видалити сліди помади на тканині.