Позбавить взуття від скрипу і не тільки: цей копійчаний засіб потрібний усім

Цей простий засіб за копійки допоможе вашому взуттю прослужити довше

Взуття часто скрипить при носінні або вбирає вологу. А ще чим довше термін експлуатації, тим гірший у нього зовнішній вигляд. Щоб ваші черевики чи туфлі якомога довше зберігали привабливий вигляд, допоможе звичайна лляна олія.

Про це повідомили на порталі Work Gearz. Цей простий засіб не тільки надасть симпатичного блиску вашому взуттю, але й допоможе йому довше прослужити.

Скрип взуття

Часто взуття, особливо шкіряне, при ходьбі видає неприємний скрип. Щоб цього позбутися, використовуйте лляну олію. Цей засіб складається з мікроспор, у яких є глікроліди – продукти переробки лляних олій. Саме ці полімерні матеріали захищають взуття та позбавляють його скрипу, знижуючи тертя швів. Щоб взуття перестало скрипіти, достатньо змочити ганчірочку невеликою кількістю лляної олії та протерти підошву.

Захист від вологи

Як і будь-яке інше масло, лляне здатне відштовхувати воду. Воно складається з нерозчинних у воді жирних кислот, які можуть перешкоджати воді у проникненні в поверхню і, отже, у процесі окислення-відновлення, що захищає поверхню від руйнування.

Щоб не витрачатися на дорогі водовідштовхувальні спреї, можна змастити взуття лляною олією. Завдяки їй на поверхні взуття утворюється гідрофобний шар, який захищає взуття від бруду, води, реагентів, плям та інших рідин.

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