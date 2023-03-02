Лоток пральної машини буде як новий: як за 5 хвилин очистити його бруду, іржі та накипу

Найпростіший засіб легко впорається з проблемою

За пральною машинкою, як і за іншою побутовою технікою, потрібен догляд. І стосується це не тільки барабана та фільтра, а й гумового ущільнювача, в якому може накопичуватися волога і від цього з машинки смердітиме пліснявою. Крім того, уваги час від часу потребує і лоток для порошку. Там теж періодично виникають проблеми.

Якщо не доглядати за цією деталлю, з часом всередині з’явиться іржа та наліт. І попри те, що до серйозних проблем із пралкою це не призведе, вигляд у техніки буде "не дуже". Як легко відчистити лоток за допомогою одного простого засобу, розповідає pixelinform. Процедура займе буквально 5 хв.

Як швидко і без зайвих зусиль очистити лоток пральної машини

Насамперед його потрібно зняти і промити звичайною водою. Потім за допомогою старої зубної щітки чистять бруд, який там накопичився (переважно йдеться про залишки порошку). Якщо на поверхні є не тільки іржа, а й кам’янисті відкладення порошку, впоратися з нею допоможе лимонна кислота. На 1 л гарячої води беруть 1,5 ст.л. засобу. Деталь потрібно повністю занурити в розчин, а його, відповідно, має бути стільки, щоб лоток повністю був покритий рідиною. Далі лишається тільки протерти лоток меламіновою губкою.

Пам’ятайте, що відбілювач для очищення лотка краще не використовувати. Особливо небезпечні для пластику засоби, які містять хлор, тому будьте з цим обережні.

Раніше ми розповідали, як почистити пральну машинку без побутової хімії. Із цим чудово впораються натуральні засоби, які обов’язково знайдуться на будь-якій кухні.