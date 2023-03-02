Голуби більше не сидітимуть на вашому балконі: хитрощі, які відлякають птахів назавжди

Ряд безпечних та ефективних методів для відлякування голубів.

Голубів часто можна побачити на балконах та підвіконнях у наших квартир, особливо на високих поверхах. Таке "місце розташування" дозволяє птахам оглядати околиці під час відпочинку, а іноді ваш балкон може стати місцем їхнього проживання: голуби можуть облаштувати у вас своє гніздо та вирощувати потомство. Якщо ви не заперечуєте, можете спокійно дозволити їм жити біля вас.

Проте якщо вам набридло прибирати після своїх "мешканців", тобто кілька хитрощів, які допоможуть відвадити птахів від вашого балкона, пише портал santeplus. Не переживайте, всі способи гуманні та птахи залишаться цілими та неушкодженими.

Як відвадити голубів від балкона

Пластикові шипи

Як правило, голуби не переносять похилих або нестійких поверхонь. Крім того, щоб вони не сідали на підвіконня, балкон або навіть на дах, не соромтеся встановити пластикові шпильки або шпажки, які ви знайдете в господарських магазинах. Таким чином, посадка буде зовсім некомфортною і у цих гостей більше не буде спокуси повернутися.

Підроблені птахи

Голуби бояться інших птахів, особливо тих, які є їхніми ворогами (ворони, орли, яструби та сови). Їх можна обдурити та налякати за допомогою підроблених пластикових пташок, просто вивісивши їх на вікні чи балконі. Не забувайте час від часу переміщати цих штучних птахів і прив’язувати їх до волосіні, щоб вони рухалися.

Сітка проти голубів

Якщо у вас дуже велика площа, де часто збираються голуби, встановлення сітки від птахів може бути ефективним рішенням.

Нафталін

Голуби ненавидять запах нафталіну. Проткніть невелику пластикову пляшку і опустіть кілька кульок нафталіну. Повісьте цей "пристрій" на балконі, і він стане справжнім репелентом. Або можна просто розкидати кілька нафталінових кульок за місцем, де голуби часто бувають.

Компакт-диск

Робіть ставки на об’єкти, що відбивають світло! Швидкий та недорогий спосіб керування цими птахами – повісити компакт-диск на балконі. Блискучі об’єкти, що рухаються, відмінно відлякують голубів, тому вони навіть не захочуть наближатися до вашого вікна. Щоб птахи не звикли, можна періодично чергувати диски зі смужками алюмінієвої фольги різної довжини.

Раніше "Телеграф" розповідав, які запахи у будинку відлякують міль. Комахи більше не тероризуватимуть вашу шафу.