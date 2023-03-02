Як визначити, чи оригінальний ваш iPhone: на які цифри треба глянути

Два прості способи усе з'ясувати буквально за хвилину

Продукція Apple надзвичайно популярна у світі. Чимало виробників намагаються підробити таку техніку, видаючи її за оригінал. Раніше ми розповідали, як відрізнити оригінальні AirPods від копії, тепер же розкажемо, як з’ясувати, чи не підробка ваш iPhone.

Два прості способи дізнатися про оригінальність вашого гаджета назвали експерти prostomob. Перевірити це в обох випадках дуже просто.

Перевірка за IMEI

Це своєрідний міжнародний ідентифікатор, який складається з 15 цифр. У кожного апарата він унікальний. Перевірити його можна у такі способи:

Глянути на номер на тильній кришці корпусу iPhone.

Переглянути 15-значний номер на пакувальній коробці.

Перевірити у меню "Налаштування".

Дізнатися за допомогою запиту *#06#.

Поглянути на лоток для SIM-карти, діставши його з пристрою.

IMEI має бути однаковими хоча б у двох випадках. Наприклад, у налаштуваннях і на екрані смартфона після введення спеціального запиту.

Перевірка за серійним номером

Всі оригінальні iPhone мають серійний номер. Як і у випадку з IMEI, він унікальний для кожного гаджета. Знайти цей номер можна у налаштуваннях апарата: його треба скопіювати і перейти на офіційний сайт Apple. Там серійний номер, збережений в буфері обміну, вставляють у відповідну графу. Якщо смартфон оригінальний, то на екрані з’явиться інформація про модель вашого айфона, гарантійний термін тощо. Якщо ж знайти смартфон за вашим серійним номером не виходить, то у вас в руках — непогана китайська підробка.

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