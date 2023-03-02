Як прибрати пил, щоб не розлітався по всій оселі: робочий трюк

Модифікуємо щітку для прибирання за пару кроків

Пил дуже швидко утворюється, тому вимагає постійного прибирання. Він постійно десь береться і приносить домочадцям один дискомфорт. Дізнайтеся, як позбутися пилу так, щоб він не розлітався по кімнатах, а прибирання було потрібно якомога рідше.

Від пилу багато хто використовує щітку, пише cpykami. Пропонуємо її трохи вдосконалити, щоб прибирання завжди виходило швидким і якісним. Також знадобиться кондиціонер для білизни, ганчірка з мікрофібри, кілька прищіпок та пульверизатор.

Як прибрати пил

Наливаємо в пульверизатор воду та 0,5 ковпачка будь-якого кондиціонера для речей. Суху щітку обертаємо ганчіркою з мікрофібри та закріплюємо прищіпками. Потім змочуємо розчином із пульверизатора. З такою модифікованою щіткою потрібно пройтися по всіх верхніх ящиках, шафах, кутах та інших місцях, до яких зазвичай не дістати.

Раніше "Телеграф" розповідав, як позбутися пилу за китайським методом. Завдяки йому ви відчуєте вдома чистоту та комфорт.