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Як прибрати пил, щоб не розлітався по всій оселі: робочий трюк

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Як прибрати пил — простий спосіб Новина оновлена 02 березня 2023, 16:32
Як прибрати пил — простий спосіб. Фото realty.rbc

Модифікуємо щітку для прибирання за пару кроків

Пил дуже швидко утворюється, тому вимагає постійного прибирання. Він постійно десь береться і приносить домочадцям один дискомфорт. Дізнайтеся, як позбутися пилу так, щоб він не розлітався по кімнатах, а прибирання було потрібно якомога рідше.

Від пилу багато хто використовує щітку, пише cpykami. Пропонуємо її трохи вдосконалити, щоб прибирання завжди виходило швидким і якісним. Також знадобиться кондиціонер для білизни, ганчірка з мікрофібри, кілька прищіпок та пульверизатор.

Як прибрати пил

Наливаємо в пульверизатор воду та 0,5 ковпачка будь-якого кондиціонера для речей. Суху щітку обертаємо ганчіркою з мікрофібри та закріплюємо прищіпками. Потім змочуємо розчином із пульверизатора. З такою модифікованою щіткою потрібно пройтися по всіх верхніх ящиках, шафах, кутах та інших місцях, до яких зазвичай не дістати.

щітка для прибирання пилу

Раніше "Телеграф" розповідав, як позбутися пилу за китайським методом. Завдяки йому ви відчуєте вдома чистоту та комфорт.

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#Пил #Лайфхак