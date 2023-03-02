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Що потрібно нанести на тканину перед пранням, щоб видалити стійку пляму: несподіваний трюк

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Простий лайфхак врятує улюблену річ Новина оновлена 02 березня 2023, 16:38
Простий лайфхак врятує улюблену річ. Фото Getty Images

Лише потрібно обробити річ одним кухонним засобом

Не поспішайте витрачатися на засіб для виведення плям, якщо забруднився одяг. Підручні засоби можуть замінити як пральний порошок, так і видалити пляму.

Простий, але ефективний лайфхак допоможе вивести пляму з одягу, пише mirror. Ключовий інгредієнт, який вам потрібний, знайдеться на вашій кухні.

Стійке забруднення часом неможливо прибрати з одягу навіть після кількох циклів у пральній машині. На щастя, трюк з рідиною для миття посуду видаляє всі плями, включаючи олійні, з ваших речей.

Як вивести стійку пляму з одягу за допомогою мийного для посуду? Нанесіть одну краплю засобу для миття посуду та трохи теплої води. Ввітріть в пляму і зачекайте, поки рідина застигне. Може утворитись піна – це нормальна хімічна реакція.

Потім додайте трохи рідкого прального порошку та залиште суміш на плямах на кілька хвилин. Після відправте в пральну машину і періть так, як завжди. Ця проста попередня маніпуляція легко очистить виріб від плями.

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#Прання #Пляма #Лайфхак