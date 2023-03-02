Що потрібно нанести на тканину перед пранням, щоб видалити стійку пляму: несподіваний трюк

Лише потрібно обробити річ одним кухонним засобом

Не поспішайте витрачатися на засіб для виведення плям, якщо забруднився одяг. Підручні засоби можуть замінити як пральний порошок, так і видалити пляму.

Простий, але ефективний лайфхак допоможе вивести пляму з одягу, пише mirror. Ключовий інгредієнт, який вам потрібний, знайдеться на вашій кухні.

Стійке забруднення часом неможливо прибрати з одягу навіть після кількох циклів у пральній машині. На щастя, трюк з рідиною для миття посуду видаляє всі плями, включаючи олійні, з ваших речей.

Як вивести стійку пляму з одягу за допомогою мийного для посуду? Нанесіть одну краплю засобу для миття посуду та трохи теплої води. Ввітріть в пляму і зачекайте, поки рідина застигне. Може утворитись піна – це нормальна хімічна реакція.

Потім додайте трохи рідкого прального порошку та залиште суміш на плямах на кілька хвилин. Після відправте в пральну машину і періть так, як завжди. Ця проста попередня маніпуляція легко очистить виріб від плями.

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