Всього три інгредієнти і найбрудніша духовка буде виглядати як нова (відео)

Відмінний спосіб усунути забруднення за 30 хвилин без "хімії"

Кожен знає, яким непростим завданням є чищення газової плити. Особливо важко впоратися з жирними та засохлими забрудненнями в духовці та на скляних дверцятах. Щоб ідеально очистити всередині духової шафи, необов’язково використовувати побутову хімію.

Вихід із цієї ситуації знайшла блогерка Кейт у TikTok. Всього за 30 хвилин і без будь-яких зусиль очистити духовку допоможуть лише три натуральні компоненти — харчова сода, рідке мило і звичайна вода.

Як почистити духовку від жиру та накипу

Заповнюємо миску гарячою водою і ставимо в духовку на 30 хвилин за температури 220 градусів. Після того як духовка вже охолоне, позбавляємося продуктів, що пригоріли, жиру або накипу. Робимо це за допомогою 1 ст. л. харчової соди та 1 ст. л. рідкого мила: змішуємо інгредієнти та наносимо суміш на дверцята та стінки духовки. Закриваємо дверцята і даємо всьому охолонути, потім беремо губку і протираємо нею духовку. Бруд так і відвалюватиметься!

Раніше "Телеграф" розповідав, як легко і без особливого клопоту почистити духовку до ідеального стану. Вам знадобиться лише один компонент.