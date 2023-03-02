Несподіваний трюк прибере вм’ятини від меблів на килимі: все необхідне у вас є вдома

Лайфхак звучить дивно, але швидко вирішує проблему з килимом

Килим, який у будинку виконує не тільки інтер’єрну функцію, а й утеплює підлогу, іноді може постраждати від дивана чи ніжок столу. Однак один дієвий лайфхак прибере будь-які вм’ятини, які могли залишитися на поверхні від меблів.

Як пише видання mirror, за допомогою підручних матеріалів ви зможете легко й швидко прибрати вм’ятини від меблів на килимі. Невеликі маніпуляції повернуть форму покриттю.

Якщо меблі стоять на м’якій поверхні протягом тривалого періоду часу, в результаті можуть залишитися сліди на килимі. Часто з такою проблемою стикаються ті, хто переїжджає.

Щоб прибрати вм’ятини на килимі від меблів, спробуйте скористатися несподіваним трюком з льодом і вилкою. Для цього помістіть кілька кубиків льоду в поглиблення, дайте йому розтанути, а потім спушіть волокна тканини вилкою. Альтернативний метод: залишити лід на килимі на ніч, а вранці ретельно пройтися по поглибленнях пилососом.

Крім того, можете скуштувати інший спосіб, щоб повернути килиму свіжий вигляд. Виріб можна розгладити за допомогою вологого рушника та праски.

Раніше "Телеграф" розповідав, які підручні засоби видалять з килима будь-які плями. Якщо діяти оперативно, то річ вдасться врятувати.