Більше ніяких неприємних запахів із холодильника: хитрість, як зробити натуральний освіжувач

Це потужний та універсальний помічник на кухні, тому кожен має знати про нього

Проблема неприємних запахів у холодильнику дуже часта і поширена. Більш того, ці "аромати" можуть проникати у ваші продукти та змінювати їх смак (явно смачнішим нічого не стає). Не варто витрачатися на різні магазинні засоби для чищення, адже розв'язання проблеми знаходиться в межах вашої кухні.

Ви можете просто та ефективно позбутися проблеми неприємних запахів у холодильнику, використовуючи харчову соду, пише santeplus. І як бонус цей натуральний інгредієнт відомий своїми антисептичними властивостями, а також тим, що він є відмінним натуральним освіжувачем повітря.

Як позбутися неприємного запаху з холодильника

Просто насипте трохи соди у склянку та поставте його в холодильник. Цей домашній засіб дозволяє швидше усунути небажані запахи.

Якщо ваш холодильник майже сповнений, запахи можуть змішуватися один з одним. Найчастіше ця проблема виникає у спекотну погоду. Щоб виправити цю ситуацію, розчиніть кілька столових ложок харчової соди в склянці води та поставте цей розчин на нижню полицю приладу, і ви помітите, що неприємні запахи швидко зникнуть.

Раніше "Телеграф" розповідав, як легко прибрати неприємний запах у мікрохвильовій печі за допомогою звичайної солі. Виявляється, сипкі інгредієнти вбирають у себе всі неприємні запахи.