Позбутися неприємних запахів зі сміття можна за допомогою цих хитрих трюків: топ-3 засоби

Ці хитрощі допоможуть вам швидко позбутися неприємного запаху на кухні.

У відрах для сміття на кухні накопичується багато бруду і харчових або побутових відходів, які цілком можуть бути джерелом неприємних запахів у вашому будинку. Погодьтеся, не дуже сприятлива атмосфера для обіду, коли на кухні витають неприємні "аромати". На щастя, є ефективні поради, які допоможуть вам боротися із цією незручністю.

Щоб нейтралізувати ці неприємні запахи, вам знадобляться лише натуральні інгредієнти та котячий наповнювач для туалету, пише santeplus. Як це працює і що треба робити — читайте далі.

Як позбутися неприємного запаху зі відра для сміття на кухні

Харчова сода

Відома своїми вбиральними властивостями, харчова сода нейтралізує та усуває неприємні запахи. Почистьте відро для сміття, потім у великій мисці приготуйте розчин, що чистить. Змішайте 2 склянки води, 4 столові ложки харчової соди та кілька крапель засобу для миття посуду. І використовуючи цей розчин, очистьте відро для сміття всередині і зовні. Дайте відру висохнути, а потім помістіть новий мішок для сміття і насипте велику кількість харчової соди на дно порожнього пакета.

Наповнювач для котячого туалету

Такий наповнювач можна використовувати для боротьби із запахами сміття. Гранули поглинають запахи та поширюють свіжий аромат, особливо коли ароматизатор наповнювач. Для цього просто викладіть на дно бака для сміття товстий шар котячого туалету.

Лимон

Цей цитрусовий фрукт дуже корисний для прибирання будинку, а особливо для "деароматизації" відра для сміття. Для цього просто натріть цедру двох лимонів і покладіть її на газету, покладену на дно бака для сміття. Або змішайте 250 мл води, сік двох лимонів і 5 крапель ефірної олії лимона, і розпорошіть цю суміш на газету, яку також покладете на дно бака для сміття.

Раніше "Телеграф" розповідав, що впоратися з неприємним запахом у ванній кімнаті та туалеті також можна без дорогих освіжувачів. Ідеально підійдуть чотири натуральні інгредієнти, і це не тільки ефірні олії.