Як повернути втрачений телефон: топ-3 способи, які допоможуть його знайти

Існують спеціальні сервіси та програми, які допоможуть знайти ваш телефон і вдома, і за його межами

На вашому смартфоні міститься дуже багато важливої інформації — починаючи від контактів у телефонній книзі, і завершуючи доступом до соцмереж, месенджерів та банківських рахунків. Раніше ми розповідали, чому не варто "світити" свій номер телефону у мережі і як цим можуть скористатися шахраї, а тепер розкажемо, як знайти загублений чи вкрадений гаджет.

Спеціалісти називають аж три способи дізнатися, де знаходиться ваш телефон — і якщо ви вдома, і якщо він опинився поза межами вашої оселі. Як визначити його місцеперебування, інформує сайт robimgood.

Спосіб № 1. Сервіси Google

Для власників смартфонів на базі ОС Android не складе жодних труднощів дізнатися, де їхній телефон. Для цього просто потрібно зареєструвати Google-аккаунт і переконатися у наявності інтернет-з'єднання. Однак, щоб визначити, де конкретно зараз ваш гаджет, необхідно правильно його налаштувати:

Перейдіть у вкладку "Налаштування" на своєму смартфоні. В налаштуваннях знайдіть графу "Безпека" (назва може відрізнятися, в залежності від версії Android) і перейдіть в цей розділ. Натисніть на напис "Адміністратори пристрою". Позначте рядок "Віддалене керування".

Після цього система автоматично відстежуватиме геолокацію вашого пристрою. Головне — щоб телефон був увімкнений та підключений до мережі.

Якщо телефон загубиться або ж його вкрадуть, скористайтеся наступною інструкцією:

Перейдіть у створений раніше Google-аккаунт і знайдіть вкладку "Пошук телефону" у верхній частині екрана. Система покаже перелік закріплених за цим обліковим записом пристроїв. Зі списку виберіть необхідну модель смартфона.

Після цього сервіс попросить у вас пройти авторизацію — просто дотримуйтесь вказівок, що з’являються у вкладці.

На цьому моменті система запропонує вам два варіанти пошуку девайса: зателефонувати або визначити точне місце розташування за допомогою геолокації. У першому випадку дзвінок пролунає навіть якщо раніше був увімкнений беззвучний режим. У другому випадку вам відкриється карта, і якщо на смартфоні в цей момент увімкнений інтернет, на ній з’явиться маленька позначка (погрішність у цьому випадку становить до 300 м).

Спосіб № 2. Додатки, які знайдуть телефон без підключення до мережі

На сьогодні є багато подібних додатків, які доступні для різних операційних систем. Непогано себе зарекомендували, наприклад, "Where's My Droid" та "Find my Droid".

Для подальшого пошуку пристрою програму на гаджет треба встановити завчасно. Крім повідомлення про місцеперебування девайса можна налаштувати й відправку повідомлень про зміну SIM-карти або блокування телефону.

Спосіб № 3. Програми, які допоможуть відшукати загублений вдома смартфон

Якщо ви впевнені, що телефон десь у приміщенні, але знайти його не можете, це чудовий варіант вирішення проблеми. Ця категорія додатків дозволяє розшукати ваш смартфон, навіть не заходячи у саму програму. Наприклад, "Clap to Find" дозволяє шукати телефон, ляскаючи при цьому в долоні. Після кожного удару пристрій буде видавати певні звуки, що допоможе його швидко знайти.

Раніше ми розповідали, як зрозуміти, що ваш телефон зламали. Кіберексперт розповів, який значок з’являється на екрані у такому випадку.