Коли сіяти насіння на розсаду, щоб виростити ранні огірки: важливі нюанси

Невеликі правила допоможуть отримати добрий урожай огірків ранніх сортів

Досвідчені дачники ще з кінця лютого розпочали підготовку до городнього сезону та вирощують розсаду. Варто поквапитися, якщо ви бажаєте отримати врожай огірків ранніх сортів вже наприкінці весни.

Завдяки дотриманню простих правил при виборі та посіві насіння на розсаду, ви зможете поласувати першими огірками вже у двадцятих числах травня. Докладніше про це пише zelenasadyba.

Вибір насіння на розсаду огірків

Якщо йдеться про ранній урожай культури, то вам потрібні ранні або ультраранні сорти. На думку городників, хороший варіант – насіння гібридів, більш стійких до несприятливих умов. Крім того, зверніть увагу на оброблене виробником насіння огірків. Зазвичай їх легко розпізнати за кольоровою оболонкою. Також важливо врахувати, що садити в теплицю або парник необхідно огірки, що самозапиляються.

Дата посіву ранніх огірків на розсаду

Для збирання врожаю наприкінці травня сійте насіння на розсаду в період з 25 березня по 1 квітня. Насіння слід заглиблювати приблизно на 5 мм. Вирощувати під плівкою чи склом. Важливе яскраве освітлення і температура близько 22 градусів тепла. Перші сходи за таких умов очікується через сім днів.

Висаджуйте розсаду в теплі грядки під плівку парника або теплицю на початку або в середині травня. Тобто перші плоди можуть з’явитися вже наприкінці весни.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виростити міцну розсаду. Для цього досвідчені городники роблять з насінням одну маніпуляцію перед посівом.