Можна чи не можна прасувати мокрий одяг: правильну відповідь знають далеко не всі

Якщо ви трохи перестараєтесь із бажанням підсушити їх праскою, наслідки можуть бути катастрофічними

Одяг після прання може бути або дуже мокрим (якщо ви обрали режим без віджиму), або просто мокрим. Рідко коли господині вмикають режим віджиму на максимальних оборотах, що дозволяє діставати речі з барабана майже сухими, бо так одяг зношується набагато швидше і ризикує "не пережити" одне з таких прань. Як і у випадку використання експрес-режиму, який підходить далеко не для всіх речей.

Часто трапляється, що якась річ вам потрібна на вже, але вона ще недостатньо висохла. Більшість людей у такому випадку просто хапаються за праску і намагаються одночасно і випрасувати, і висушити одяг. Але чи можна так робити? Відповідь знає Ukr.Media.

Чи можна прасувати мокрі речі

І так, і ні. Якщо не знати основних рекомендацій, то можна попросту зіпсувати одяг. Тут все залежатиме від того, наскільки ваша річ мокра: вона щойно повернулася з прання і ще дуже волога або ж уже майже суха? Якщо йдеться про перший варіант, то краще не ризикувати, бо вплив гарячою підошвою праски може не тільки залишити на мокрому матеріалі жахливі плями та розводи, а й "обпекти" вашу улюблену річ. На ній назавжди залишаться блискучі плями, які практично неможливо прибрати.

А от якщо йдеться про майже суху річ чи одяг із таких тканин як льон, бавовна, ситець, бязь або фланель, які після прання майже не вологі, то їх навіть краще буде попрасувати ще у вологому стані, аби не допустити пересушування. Однак все ж будьте дуже обережні — занадто мокрий одяг краще не прасувати.

Раніше ми розповідали, як розгладити одяг без праски. Мало хто знає про ці хитрі трюки, якими вже багато років користуються досвідчені домогосподарки.