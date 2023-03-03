Як випрати чоловічу сорочку, щоб її легше було гладити: 6 нескладних правил
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Ці поради допоможуть зробити процес легким та без неприємних "сюрпризів"
Сорочка — це та частина чоловічого гардероба, процес прасування якої досить складний і специфічний. Багато чоловіків не знають, як правильно і без шкоди для тканини гладити виріб. З цим процесом можуть не справлятися навіть досвідчені господині.
Пропонуємо ознайомитися з декількома секретами та тонкощами того, як правильно прати чоловічі сорочки, щоб процес прасування виходив на "ура". Є шість поетапних правил, пише Ukr.Media.
Як прати сорочку, щоб було легше гладити
- Вибираючи режим у пральній машинці, дотримуйтесь рекомендацій щодо догляду за сорочкою, які нанесені на ярличку.
- Сорочка не сильно м’ятиметься, якщо вода буде холодною або злегка теплою.
- Встановлюйте мінімальну кількість обертів при віджиманні, щоб на сорочці не було сильних зламів.
- Використовуйте кондиціонер для білизни.
- Перед тим як повісити сорочку сушитись (краще на вішалці), поправте всі деталі і розташуйте її так, щоб кількість перегинів була мінімальною.
- Злегка волога тканина легше піддається прасування, ніж вже висохла.
Раніше "Телеграф" розповідав, як прибрати шерсть та ворсинки з одягу. Також ми писали, чому не бажано прати речі у швидкому режимі.