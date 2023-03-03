Як випрати чоловічу сорочку, щоб її легше було гладити: 6 нескладних правил

Ці поради допоможуть зробити процес легким та без неприємних "сюрпризів"

Сорочка — це та частина чоловічого гардероба, процес прасування якої досить складний і специфічний. Багато чоловіків не знають, як правильно і без шкоди для тканини гладити виріб. З цим процесом можуть не справлятися навіть досвідчені господині.

Пропонуємо ознайомитися з декількома секретами та тонкощами того, як правильно прати чоловічі сорочки, щоб процес прасування виходив на "ура". Є шість поетапних правил, пише Ukr.Media.

Як прати сорочку, щоб було легше гладити

Вибираючи режим у пральній машинці, дотримуйтесь рекомендацій щодо догляду за сорочкою, які нанесені на ярличку. Сорочка не сильно м’ятиметься, якщо вода буде холодною або злегка теплою. Встановлюйте мінімальну кількість обертів при віджиманні, щоб на сорочці не було сильних зламів. Використовуйте кондиціонер для білизни. Перед тим як повісити сорочку сушитись (краще на вішалці), поправте всі деталі і розташуйте її так, щоб кількість перегинів була мінімальною. Злегка волога тканина легше піддається прасування, ніж вже висохла.

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